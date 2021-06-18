НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн — ПРАЙМ. Примерно 50 тысяч электрозаправок появится в России к 2030 году, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Юристы объяснили, можно ли автомобилистам навсегда забыть о техосмотре

В пятницу Новаку представили первый маршрут электробусов и электрозарядной инфраструктуры в Нижнем Новгороде. Нижний Новгород стал первым после Москвы городом, где запускают отечественный электробус, которые поставляет Горьковский автозавод. Электрозарядные станции (ЭЗС) начали действовать в Нижегородской области 10 июня.

"В целом, задачи стоят серьезные и масштабные к 2024 году и к 2030 году. К 2024 году нам нужно 11 тысяч заправок по стране, а к 2030 году — уже 50 тысяч", — сказал Новак.

Он отметил, что сейчас в правительстве разрабатывается инициатива поддержки развития электротранспорта и мобильной зарядной инфраструктуры для него.

"Мы это будем стимулировать — производство зарядных станций и установку этих станций. Соответственно, министерство промышленности вместе с автомобильной отраслью (поддержит — ред.) наше производство электротранспорта… Михаил Владимирович (Мишустин — ред.) недавно тоже это смотрел у себя на совещании, в целом поддержана такая инициатива. Сейчас идет отработка деталей", — добавил зампред правительства РФ.