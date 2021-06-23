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Блинкен заявил Меркель о позиции США против "Северного потока 2"
Энергетика
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель о позиции штатов по "Северному потоку 2" и призвал Берлин предпринять шаги по "снижению рисков" от трубопровода... ПРАЙМ, 23.06.2021
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7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 23 июн — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель о позиции штатов по "Северному потоку 2" и призвал Берлин предпринять шаги по "снижению рисков" от трубопровода для Украины, заявили в госдепе.
"Госсекретарь Блинкен подчеркнул продолжающееся противодействие со стороны США газопроводу "Северный поток — 2", и призвал Германию предпринять конкретные шаги по снижению рисков, которые он представляет для Украины и европейской энергетической безопасности", — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой госдепа по итогам встречи.
Блинкен и Меркель также обсудили противодействие вызовам со стороны РФ и Китая, отметили в госдепе.