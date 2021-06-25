МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. "Сибур" планирует сэкономить 59 миллиардов рублей благодаря оптимизации бизнес-процессов и их цифровизации на горизонте трех лет, сообщили РИА Новости в компании. "Сибур" отчитался о прибыли в первом квартале

"Российская нефтегазохимическая группа "Сибур" достигла эффектов от оптимизации бизнес-процессов и их цифровизации в 8 миллиардов рублей к концу 2020 года. Реализация всего портфеля цифровых и организационных проектов позволит достичь порядка 59 миллиардов рублей на горизонте трех лет", — сказали в "Сибуре".

Как пояснила директор по цифровым и информационным технологиям "Сибура" Алиса Мельникова, 4 из 8 миллиардов — это эффекты от внедрения цифровых инструментов, половина из которых приходится на проекты в области продвинутой аналитики.

В компании отмечают, что ключевыми принципами цифровой трансформации стали приоритизация инициатив по экономическим эффектам и осознанное внедрение технологий. X5 выделяет цифровые бизнесы в отдельную структуру

"Мы выделили 12 ключевых сквозных процессов, так называемых цепочек создания ценности в ключевых для бизнеса компании областях – производстве (от планирования до производства продукции, надежность и ремонты), маркетинге и продажах (от заказа продукции до оплаты), управлении цепочками поставок и логистике. Экономические эффекты мы получаем как от модернизации и "пересборки" этих процессов за счет управленческих мероприятий, так и от внедрения цифровых и ИТ-инструментов", — сказал директор по управлению организационными проектами "Сибура" Михаил Трегубенко.

Наибольший эффект достигается за счет использования инструментов продвинутой аналитики и машинного обучения, для их применения в компании развивают платформу данных и инструментарий по сбору данных — мобильные приложения, компьютерное зрение, промышленный интернет вещей.

"Сибур" объявил о старте масштабной цифровой трансформации в конце 2017 года. В 2018 году в компанию были привлечены новые компетенции из разных технологических областей: Big Data и машинное обучение, виртуальная и дополненная реальность, промышленный интернет вещей, цифровая разработка, новейшие технологии связи. В 2020 году все компетенции в области ИТ и цифровизации были консолидированы в дочерней структуре "Сибур Диджитал", в этот же год компания начала получать заметные эффекты от применения новых технологий.