ХАБАРОВСК, 1 июл —ПРАЙМ. В Хабаровске открылся Первый Инвестиционный форум "Энергия Дальнего Востока", задача которого в привлечении инвестиционных вливаний на Дальневосточные территории. Какими будут цены на нефть после заседания ОПЕК+

Организаторами выступили правительство Хабаровского края и региональное Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций.

За два дня на полях форума пройдет обсуждение перспектив создания новых предприятий с применением всех региональных инструментов поддержки, в том числе — особых экономических режимов ТОР и СПВ.

Участники мероприятия смогут посетить девять тематических дискуссионных площадок, познакомятся с действующей инфраструктурой для развития предпринимательства в крае, свободными инвестиционными площадками в городах и районах, а также лучшими практиками состоявшихся инвестпроектов.

"За прошедшие три года капитальные вложения в край увеличились. В прошлом году прирост инвестиций составил более 24%. В текущем планируется рост в 10%",- отметил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв во время пленарной дискуссии.

Говоря о важности мероприятия, он выразил уверенность, что форум призван дать старт новым крупным и узкоспециализированным инвестиционным проектам, укрепить диалог власти и бизнеса в решении нашей общей задачи по развитию и популяризации инвестиционного потенциала края.

Также врио подчеркнул, что для краевых властей "принципиально важно выстраивать дружелюбную и партнерскую систему взаимодействия с инвесторами".

"Создано "одно окно" для инвесторов на базе Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края. Сегодня агентство — единая площадка по работе с инвесторами. Запущен принципиально новый портал для инвесторов. Он получил высокую оценку в Национальном рейтинге инвестклимата: инвестор через личный кабинет может удаленно подать заявку на сопровождение проекта, получить необходимые консультации и отслеживать движение проекта. Правительство края последовательно работает над тем, чтобы Хабаровский край стал «точкой сборки» инвестиционных проектов",- сказал он.

Дегтярев сообщил, что на форуме будет подписаны несколько соглашений. В том числе в сфере медицины государственно-частным партнерством с одной из японских компаний, а также соглашение, связанное с деревообработкой.

Он подчеркнул, что в этом году форум носит экспериментальный характер и для власти важно получить обратную связь, чтобы сделать площадку традиционной. Планируется, что форум станет ежегодным и будет иметь свою тематику.