МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Украина с запуском "Северного потока 2" потеряет средства шантажа в отношении европейских партнеров, кроме того, Германия вряд ли прислушается к мнению Киева о "потенциальной угрозе" от проекта, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Киев требует гарантии на 10-15 лет после запуска "Северного потока-2"

"Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с канцлером Германии в очередной раз попытался напугать Европу "Северным потоком 2": дескать, проект несет потенциальную угрозу безопасности в регионе, а "лишним свидетельством тому является концентрация российских войск на нашей границе", — написал политик в Facebook.

Но этот аргумент вряд ли сработает в отношении Германии и не только потому, что та экономически заинтересована в проекте, добавил сенатор. "В Берлине хорошо знают главную "тайну" Киева: строительство нового газопровода в обход Украины не повысит, а понизит интерес России к Украине", — пояснил он.

Соответственно, резко упадут в "цене" и возможности украинских политиков бесконечно разыгрывать карту "то ли текущей, то ли грядущей "российской агрессии", на которую поставлены ключевые цели – членство в НАТО и в ЕС", написал Косачев. По его словам, если сегодня Европа зависит от Украины, которая уже доказала свою готовность и способность перекрывать "вентиль" поставкам газа из России на Запад и тем самым провоцировать конфликты с Москвой, то с окончанием строительства "Северного потока 2" ситуация поменяется зеркально.

"Уже Европа и прежде всего Берлин сможет проявлять свою волю, в то время как Киев рискует потерять не только транзитные доходы, но все средства шантажа, которые он достаточно эффективно применял до сих пор. Попросту говоря, Украина с ее внутренним конфликтом, усиленно "продаваемым" за внешний, уйдет на второй план не только для "агрессора" – России, но и для западных кураторов Киева", — полагает законодатель.

Вместе с тем интерес к срыву или хотя бы нейтрализации экономического и политического эффекта от "Северного потока 2" сохраняют достаточно влиятельные силы в Вашингтоне, и именно поэтому Зеленский и на этот раз усиленно лоббировал подключение США к переговорам в "нормандском формате", отметил парламентарий. "Однако у Германии собственные отношения с США, и свои проблемы она будет обсуждать с Вашингтоном напрямую уже на следующей неделе, без добровольных посредников и подсказчиков", — подчеркнул сенатор.

"Безумие украинской политики, которая по всем "фронтам" пытается добиться демонстративной независимости от России и, в частности, от ее энергоресурсов, но при этом любой ценой пытается сохранить свою зависимость от транзита именно российского газа через свою территорию, по-прежнему сохраняется", — констатировал вице-спикер СФ. Но этот "когнитивный диссонанс" уже логично вызывает вопросы и у западных партнеров Киева, добавил он. "Вы же хотели полной независимости от России? Вам ее очень скоро предоставят. Но вдруг произойдет страшное, и никакой обещанной "российской агрессии" не последует? И как с этим дальше проситься в НАТО? Так, чего доброго, дойдет и до необходимости выполнять минские соглашения", — заключил Косачев.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.