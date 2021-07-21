МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Снижение мировых цен на нефть, которое наблюдается последние дни, приведет к стабилизации стоимости бензина на бирже в России, считает старший консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов. Биржевая цена бензина Аи-95 обновила исторический максимум

Цены на нефть марок Brent и WTI стремительно снижались последние дни. Так, Brent на данный момент торгуется в районе 71,3 доллара за баррель, подешевев за последнюю неделю почти на 5%, цена WTI снизилась более чем на 5%, примерно до 69,3 доллара за баррель.

Как пояснил РИА Новости аналитик, на биржевые котировки топлива в России на сегодняшний день оказывают влияние сразу несколько факторов. Во-первых, это убытки производителей от поставок горючего на внутренний рынок из-за недостатка компенсаций по демпфирующему механизму, направленному на сглаживание колебаний цен на топливо в РФ. Во-вторых, высокий сезонный спрос в стране. Кроме того, на отдельных НПЗ еще не завершены ремонты, что также дополнительно снижает предложение на рынке.

"Все указанные факторы оказывают давление на рынок, что приводит к увеличению биржевых цен. Снижение нефтяных котировок снизит дисбаланс между внешними и внутренними ценами и приведет к стабилизации биржевых цен", — прокомментировал Тыртов.

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"Снижение биржевых котировок приведет к росту маржи розничного сегмента и стабилизации цен на АЗС. В результате по итогам года рост розничных цен не превысит темпов инфляции", — подчеркнул Тыртов.

Особенностью российского топливного рынка являются регулируемые цены в рознице и рыночное ценообразование на бирже и в опте, отметил аналитик. Разница между внешними и внутренними ценами частично компенсируется производителям через демпфирующий механизм. По словам Тыртова, оптимальный уровень цен, при которых производителям компенсируются почти все убытки от поставок топлива на внутренний рынок, 50-60 долларов за баррель. При более высоких ценах на нефть производители несут убытки.