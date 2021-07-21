МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Соединенные Штаты стремятся уберечь Украину от потерь доходов от транзита газа на как можно более долгий срок, заявил в среду высокопоставленный представитель госдепартамента, комментируя достижение договоренностей между США и ФРГ по проекту газопровода "Северный поток 2".
"Наша цель состоит в том, чтобы предотвратить потерю со стороны Украины каких-либо доходов от транзита (газа) как можно дольше", — сказал американский дипломат в ходе телефонного брифинга.
Ранее в среду ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".
https://1prime.ru/energy/20210721/834264694.html
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