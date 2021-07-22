ВЕНА, 22 июл — ПРАЙМ. Австрийская газета Standard считает, что скорое завершение строительства трубопровода "Северный поток 2" говорит о "торжестве разума". Эксперт рассказала, ждать ли санкций после сделки по "Северному потоку-2"

"Было бы глупостью отказаться от завершения строительства пары недостающих километров трубопровода в Балтийском море. Теперь же разум восторжествовал, и это хорошо", — пишет издание.

Как отмечается в статье, Европа заинтересована как в поставках газа через территорию Украины и Польши, так и в "Северном потоке 2": чем больше путей поставок, тем надежнее снабжение. "Европа еще долго будет зависеть от газа в качестве замены угля. Позднее "Северный поток 2" можно будет использовать для транспортировки водорода. Европе он очень понадобится при осуществлении энергетического перехода", — считает газета.

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.