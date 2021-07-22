МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в России за период с 12 по 19 июля увеличилась на 8 копеек — до 48,31 рубля за литр, а дизельное топливо — на 6 копеек, до 50,18 рубля, свидетельствуют материалы Росстата.

По данным службы, средняя цена бензина Аи-92 выросла за отчетный период на 6 копеек, до 45,52 рубля, Аи-95 — на 7 копеек, до 49,24 рубля. Стоимость бензина Аи-98 достигла 56,32 рубля за литр, увеличившись за неделю на 19 копеек.

Цены на бензин с начала года к 19 июля в среднем выросли на 4,9%, на дизтопливо — на 3,1%. В частности, бензин марки Аи-92 подорожал за этот период на 5%, Аи-95 — на 4,7%, Аи-98 — на 5,2%.

Рост цен на бензин автомобильный отмечен в 57 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Грозном и Нальчике — на 1,6%, Иркутске — на 1,1%, Симферополе — на 1%. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Кызыле и Петрозаводске — на 0,8% и 0,1% соответственно.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,2%.

Производство бензина в РФ с 12 по 18 июля выросло на 0,4% по сравнению с предыдущей неделей — до 749,4 тысячи тонн, а дизтоплива — снизилось на 1%, до 1,429 миллиона тонн.

ПРОИЗВОДСТВО БЕНЗИНА

Россия уменьшила объем производства бензина и дизельного топлива в июне по сравнению с маем на 1,7% и 0,7% соответственно на фоне сезонного ремонта на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), при этом за шесть месяцев в годовом выражении показатель по бензину вырос на 7,6%, сообщает Росстат.

"Произведено 3,3 миллиона тонн автомобильного бензина, что на 4% больше, чем в июне прошлого года, но на 1,7% меньше, чем в мае 2021 года. За первое полугодие 2021 года – 19,9 миллиона тонн автомобильного бензина, что на 7,6% больше, чем за январь-июнь 2020 года", — сообщило ведомство.

"Дизельного топлива – 6,4 миллиона тонн, что на 5,6% больше, чем в июне 2020 года, но на 0,7% меньше, чем в мае 2021 года. За первое полугодие 2021 года – 39,4 миллиона тонн дизельного топлива, что на 0,8% меньше, чем за январь-июнь 2020 года", — также отмечает Росстат.

По данным службы, объем первичной переработки нефти в первом полугодии 2021 года почти не изменился, увеличившись лишь на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 140 миллионов тонн. При этом только в июне показатель вырос на 10,6% в годовом выражении, но снизился на 1,3% в месячном.

Как прокомментировали журналистам в Минэнерго РФ, с учетом быстрых темпов восстановления спроса внутри России после падения из-за пандемии коронавируса, а также сезонного фактора повышения спроса в летний период, продолжает расти объем нефти, направляемый для удовлетворения нужд восстанавливающегося внутреннего топливного рынка.

"Как следствие, по итогам июня 2021 года Минэнерго России, несмотря на плановый ремонт НПЗ, были зафиксированы повышенные по сравнению с аналогичным периодом 2019 года объемы производства и поставок бензина на внутренний рынок — ежесуточные отгрузки в июне находились на среднем уровне в 56,5 тысячи тонн по Аи-92 и 46,2 тысячи тонн по бензину Аи-95", — также сообщили в ведомстве.