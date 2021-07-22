МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Вашингтон в борьбе против "Северного потока 2" проиграл сам себе, "зима недаром злится", заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. В США рассказали, что могло быть хуже сделки по "Северному потоку-2"

"Проект ("Северный поток 2" — ред.) состоялся. И вот сейчас мы видим — знаете, есть такое прекрасное стихотворение: "Зима недаром злится, / Прошла ее пора — / Весна во двор стучится / И гонит со двора" (автор Федор Тютчев — ред.). Прошла пора этой попытки США не допустить реализации коммерческого проекта", — заявила Захарова в эфире "Соловьев Live" на YouTube.

Она напомнила, что США потратили большие усилия для дипломатической и пиар-работы против проекта "Северный поток 2", в том числе с прессой и НКО.

"Он выгоден одним, а вторые просто ощущают колоссальную зависть, раздражение от того, что не могут по-честному конкурировать с энергетическим проектом… Я понимаю, что им тяжело это принять. Я понимаю, что, возможно, они чувствуют себя проигравшими, потерпевшими. Но если даже это так, то проиграли они сами себе. Это они возвели ставки на такую высоту. Это они заявили в качестве цели блокировку не их проекта. Это они придали этой истории такой медийный уровень", — рассказала Захарова.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.