КИЕВ, 23 июл — ПРАЙМ. "Оператор ГТС Украины" надеется, что Европейская комиссия остановит сертификацию "Северного потока 2" или его использование будет ограничено по примеру газопровода OPAL, заявил в пятницу глава компании Сергей Макогон. США и Польша обсудили опасения по "Северному потоку-2"

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран. Украина официально инициировала консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку 2".

"Мы ждем еще реакции Европейской комиссии по этому вопросу. И завершение строительства "Северного потока 2" еще требует сертификации для ввода в эксплуатацию. Эту процедуру проводит немецкий регулятор, но за ним будет педантично наблюдать Европейская комиссия. И, возможно, Еврокомиссия будет эту сертификацию обжаловать, если она не будет соответствовать нормам Третьего энергопакета. Да, ситуация сложная, но я бы не стал говорить, что все уже проиграно", — сказал Макогон в интервью интернет-изданию Forbes.

По его словам, Киев должен приумножить усилия и искать новых союзников, новые подходы и бороться с "Северным потоком 2" дальше. "Например, недавнее решение Европейского суда по использованию газопровода OPAL станет прецедентом во многих последующих решениях. Даже если сейчас "Северный поток" запустится на полную мощность, то ограничения на использование OPAL приведут к тому, что "Северный поток" сможет использоваться только на 70-75% своей мощности", — отметил Макогон. Китайцы "посочувствовали" Украине из-за сделки по "Северному потоку-2"

Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL, принимающему газ "Северного потока". Компания могла на исключительных правах бронировать 50% (около 12,3 миллиарда кубов) из доступных для нее примерно 25 миллиардов кубов транзитных мощностей трубы и могла получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности.

Однако в сентябре 2019 года суд ЕС по иску Польши отменил это решение, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.