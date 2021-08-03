МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. "Газпром нефть" займется развитием технологий получения, транспортировки, хранения и использования водорода, планирует до 2024 года нарастить производство этого газа примерно в 2,5 раза, до 250 тысяч тонн, следует из сообщения компании.

"Газпром нефть" вступила в совет индустриальных партнеров консорциума "Технологическая водородная долина". Компания будет участвовать в проектах по разработке технологий получения, транспортировки, хранения и использования водорода, а также утилизации углекислого газа", — сообщила компания.

Консорциум "Технологическая водородная долина" был создан в России в ноябре 2020 года. Первые пилотные проекты в области водородной энергетики в рамках консорциума могут появиться уже в 2022 году. Помимо "Газпром нефти" в него также входят "Сибур", РЖД, "Северсталь", "Росатом", ТМК и другие.

"Сегодня "Газпром нефть" уже производит более 100 тысяч тонн водорода на своих технологических площадках, а в планах до 2024 года — выход на показатель в 250 тысяч тонн", — добавили в компании. Таким образом, ожидается, что выпуск водорода к 2024 году вырастет примерно в 2,5 раза. "Газпром" видит перспективы на рынке СПГ и газовой генерации Бразилии

По словам директора Центра промышленных инноваций "Газпром нефти" Михаила Никулина, в компании работают над технологиями для производства "бирюзового" водорода. "Сейчас Центр готовится к проведению лабораторных стадий по нескольким направлениям, внедрение которых позволит обеспечить "бирюзовым водородом" собственные НПЗ, а в перспективе — организовать поставки этого газа для нужд новой энергетики и промышленности", — сказал он.

Существует условная градация водорода по цвету в зависимости от способа его производства и выделяемого углеродного следа. Наиболее "чистым" водородом считается "зеленый", получаемый за счет электролиза воды с применением энергии из возобновляемых источников (ВИЭ). Есть также "голубой" водород — из природного газа. При его производстве побочный углекислый газ улавливается и хранится в специальных хранилищах. "Бирюзовый" водород получают в результате пиролиза метана. "Серым" считается водород, при получении которого углекислый газ выбрасывается в атмосферу.