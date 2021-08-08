КИЕВ, 8 авг — ПРАЙМ. Украина с 8 августа живет в экологический долг, то есть исчерпала запас ресурсов, которые может возобновить природа за год, сообщил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный со ссылкой на исследование организации Global Footprint Network. Украина уверена, что не останется без газа с пуском "Северного потока-2"

"Сегодня наступил день, когда украинцы использовали больше ресурсов, чем украинская окружающая природа может восстановить в год. С 8 августа Украина живет в долг у природы", — написал он в Facebook.

По словам Малеванного, эту дату рассчитали исследователи организации Global Footprint Network. Ежегодно специалисты анализируют использование природных ресурсов в разных странах и на планете в целом и определяют День экологического долга. Для всей Земли он наступил 29 июля.

"Кстати, если каждый год День экологического долга будет продвигаться на пять дней, то уже в 2050 году объем потребления ресурсов будет равен объему их восстановления. И пока в Украине динамика положительная — в прошлом году эта дата пришлась на 24 июля — две недели раньше. Надеюсь, что весь мир также будет принимать меры, чтобы передвинуть день долга, и гармония с планетой будет достигнута!" — добавил он.