БРЮССЕЛЬ, 9 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) находится в постоянном контакте с властями Украины по вопросам, связанным с энергетикой, готова обсуждать и газопровод "Северный поток 2", сказал РИА Новости представитель пресс-службы ЕК. Эксперт рассказал, что будет после достройки "Северного потока-2"

Украина в июле заявила, что в соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации запросила консультации с Еврокомиссией по поводу "Северного потока 2", который, как утверждалось, угрожает безопасности страны и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС. Еврокомиссия сообщила, что получила этот запрос.

"Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями по многим темам, в том числе по вопросам энергетики. Мы с нетерпением ждем возможности обсудить с нашими украинскими коллегами, как лучше всего продвигаться с их запросом о консультациях", — ответил собеседник агентства на вопрос о том, начаты ли эти консультации.

ЕС придает большое значение энергетической безопасности Украины, также отметил он. "Мы остаемся полностью доступными для обсуждения любых вопросов, волнующих Украину", — заключил представитель ЕК.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Однако ранее США и Германия достигли ряда договорённостей, в том числе о "Северном потоке 2".