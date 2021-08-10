МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Крупнейшая украинская газодобывающая компания "Укргаздобыча" (входит в "Нафтогаз Украины") снизила добычу "голубого топлива" за в январе-июле текущего года на 5,2% по отношению с первым семи месяцам прошлого 2020 года. Об этом сообщается на сайте компании.

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Этот показатель добычи меньше планового показателя на 1,6% (125 миллионов кубометров).

Добыча упала на 0,437 миллиарда кубометров и составила 7,9 миллиарда кубов.

В "Укргаздобычи" прокомментировали, что отметили, что в июле 2021 года сокращение добычи составило 4,8%.

Компания не раскрывает причины падения уровня добычи сырья.

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко называл условия, которые необходимы Украине для энергонезависимости страны. В частности, Киеву необходимо наращивать собственную добычу газа на 5 миллиардов кубометров в год — до 25 миллиардов кубов.