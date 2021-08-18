МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. "Газпром нефть" в январе-июне 2021 года нарастила продажи авиатоплива до уровня позапрошлого года, сообщил глава оператора авиатопливного бизнеса компании "Газпромнефть-Аэро" Владимир Егоров. Немецкие нефтегазовики договорились совместно вкладываться в водород

"Благодаря восстановлению авиасообщения в России и за рубежом мы практически вернулись к допандемийному уровню продаж авиатоплива. Мы рассчитываем и дальше наращивать реализацию высококачественных нефтепродуктов нашим клиентам, а также готовы предложить рынку новые виды авиационного топлива", — передает слова Егорова пресс-служба компании.

Так, в первом полугодии "Газпромнефть-Аэро" увеличила реализацию авиатоплива на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 1,6 миллиона тонн. При этом в первом полугодии 2019 года объем продаж составлял порядка 1,5 миллиона тонн.

Основной рост реализации авиатоплива в отчетном периоде был в крупнейших международных аэропортах России, в том числе — Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.

Кроме того, сбытовая сеть "Газпром нефти" выросла до 321 аэропортов в 71 стране мира, в том числе число заправок китайских авиакомпаний Sichuan Airlines, China Eastern и Air China выросло на 63%.

"Газпромнефть-Аэро" — оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" — занимает лидирующие позиции на авиатопливном рынке России по объему розничной реализации и представлена в основных российских и иностранных аэропортах. Клиенты компании — свыше 150 авиаперевозчиков.