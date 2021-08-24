МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Дефицит электрической энергии может возникнуть на этой неделе на территории Якутии из-за планируемого отключения газопровода высокого давления к Якутской ГРЭС, возможны ограничения потребителей, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Россиян научили, как получить настоящую выгоду от акций в супермаркете

"В связи с планируемым отключением в Республике Саха (Якутия) газопровода высокого давления к Якутской ГРЭС специалисты допускают возникновение дефицита электрической энергии, который может привести к необходимости ограничения электроснабжения потребителей", — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

Эксперты института также прогнозируют инциденты с нарушением энергоснабжения населенных пунктов Забайкальского и Приморского краев, Бурятии и Сахалинской области из-за ожидаемых порывов ветра при грозах до 30 метров в секунду.