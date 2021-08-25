МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Запасы бензина в России за неделю с 17 по 23 августа снизились на 3,3%, до 1,567 миллиона тонн, а дизельного топлива — на 3,8%, до 2,57 миллиона, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, подведомственного Минэнерго). Запасы нефти в США уменьшились, добыча не изменилась

При этом отгрузки топлива на внутренний рынок заметно выросли. Так, по данным ЦДУ ТЭК, отгрузки бензина за период с 18 по 24 августа по сравнению с предыдущей неделей выросли на 3,3%, до 743 тысяч тонн, а дизтоплива — на 9,6%, до 853 тысяч.

Кроме того, производство бензина сократилось за неделю на 5,1%, до 758 тысяч тонн, дизельного топлива — выросло на 0,3%, до 1,468 миллиона тонн.

Остатки бензина в стране в середине января опустились до минимума за последние шесть лет — 1,2 миллиона тонн. Минэнерго РФ в феврале рекомендовало топливным компаниям нарастить запасы бензина до 1,6-1,7 миллиона тонн к 1 мая для снабжения рынка, и эта цель была выполнена досрочно.

Нефтебазы и НПЗ хранят товарные остатки топлива на случай непредвиденных расходов или возникновения сложностей с обеспечением топливом — например, на время ремонта нефтеперерабатывающих заводов или перед посевным периодом.