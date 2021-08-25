МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Объем производства сжиженного природного газа (СПГ) в России по итогам семи месяцев 2021 года составил 17,5 миллиона тонн, что на 0,7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает Росстат. Промпроизводство в России в июле выросло на 6,8% в годовом выражении

"Сжиженного природного газа… в июле произведено 1,9 миллиона тонн, что на 13,7% меньше, чем в июле 2020 года, и на 25,1% меньше, чем в июне 2021 года. За семь месяцев 2021 года произведено 17,5 миллиона тонн СПГ, что на 0,7% меньше, чем в январе-июле 2020 года", — отмечает служба.

Добыча природного газа в России по итогам отчетного периода выросла на 15,1% по сравнению с первым полугодием прошлого года — до 386 миллиардов кубометров. Только за июль показатель составил 48,7 миллиарда кубометров, что на 15,9% больше, чем в июле 2020 года, но на 5,2% меньше уровня июня.

Добыча попутного нефтяного газа (ПНГ) по итогам января-июля выросла на 2,1% — до 57,1 миллиарда кубометров. За июль показатель вырос год к году на 10%, а по сравнению с июнем — на 8%.

По данным Росстата, производство СПГ в России в 2020 году выросло на 3,5% — до 30,5 миллиона тонн, добыча природного газа снизилась на 7% — до 599 миллиардов кубометров, а ПНГ — сократилась на 0,1%, до 95,7 миллиарда кубометров. В России впервые с июля зафиксирована недельная инфляция

ПРОИЗВОДСТВО ЗОЛОТА

Россия по итогам января-июля сократила производство необработанного, полуобработанного золота или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 0,9%, свидетельствуют данные Росстата.

При этом только в июле относительно июля прошлого года производство золота в РФ снизилось на 2,2%, а относительно июня 2021 года — подскочило на 16,1%.

Росстат не приводит абсолютных показателей добычи и производства драгоценных металлов.