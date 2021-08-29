КИЕВ, 29 авг — ПРАЙМ. Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября в связи с эвакуацией американских граждан из Афганистана, сообщил в воскресенье вечером советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. На Украине призвали Байдена остановить "Северный поток-2"

"Ситуация абсолютно прозрачна и легко объяснима. Решение о встрече президентов 1 сентября, а не 31 августа абсолютно протокольное и объясняется, в том числе, и тем, что это и последний день эвакуационных процедур из Афганистана… Учитывая непредсказуемость и накаленность ситуации в Афганистане, не может возникать никаких двусмысленностей из-за того, что американской стороне необходима фокусировка на этой теме в этот день", — заявил Подоляк в комментарии агентству "РБК-Украина".

По его словам, для Киева также удобнее было бы провести встречу лидеров в информационной обстановке следующего дня, когда "Украина станет ключевым ньюсмейкером американской повестки".

Владимир Зеленский должен был отправиться с рабочим визитом в США 30 августа, где 31 августа у него была запланирована встреча с президентом страны Джо Байденом.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, на встрече двух лидеров предусмотрен формат "с глазу на глаз". По его словам, планируется обсудить три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.