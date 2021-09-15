МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Рекордные цены на газ в странах Европы, которые накануне превышали отметку в $810 за тысячу кубов, уже заставляют власти некоторых стран Евросоюза принимать чрезвычайные меры. Эти действия властей необходимы для ограничения тарифов на газ и электроэнергию. Киев пригрозил Европе потерей транзита газа через Украину

"Коммерсант" пишет, что в прошлом такие всплески цен купировались переходом на конкурирующее топливо, в частности, уголь. Но сейчас, отмечают опрошенные изданием эксперты, в странах Западной Европы осталось слишком мало угольной генерации, чтобы эффект был значительным.

Если говорить о росте поставок СПГ, то европейские покупатели пока не могут уверенно выиграть конкуренцию с Азией.

Беспрецедентный уровень цен на газ уже сейчас оказывает серьезное давление на политиков в ЕС. В частности, власти Испании накануне, 14 сентября, приняли срочный закон: он ограничивает прибыль энергетических компаний. Помимо этого, документ вводит индексацию тарифов на газ (не более 4,4% в третьем квартале).

Примеру Испании могут в том или ином виде последовать и другие страны региона. Эксперты уличили план Байдена в ударе по экономике США

Рост цен на газ в ожидании отопительного сезона в основном объясняется низким уровнем запасов топлива в подземных хранилищах Европы (70,75% на 14 сентября против 93% — год назад).

При этом российский экспортер газа "Газпром" до запуска "Северного потока-2" не стремится увеличивать поставки. "Более того, ситуацию в начале августа усугубила авария на Уренгойском заводе по подготовке конденсата, из-за которой поставки по газопроводу Ямал-Европа сильно сократились и пока полностью не восстановились", — отмечает "Ъ".