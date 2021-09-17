МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Цена газа на фьючерсном рынке Европы завершила сегодняшние торги ростом на 4,6%, скорректировавшись после снижения более чем на 10% днем ранее, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. В "Газпроме" ответили на претензии депутатов Европарламента

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, по итогам торгов выросла на 4,6%, до 807,1 доллара за тысячу кубометров.

При этом в ходе торгов пятницы стоимость фьючерса в моменте достигала 816,3 доллара за тысячу кубометров и опускалась до 762 долларов.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего дня. В четверг торги закрылись на уровне 764 долларов, а расчетная цена составила 771,7 доллара, при этом в течение дня котировки превышали 850 долларов за тысячу кубометров.