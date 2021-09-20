БЕРЛИН, 20 сен — ПРАЙМ. Немецкая партия "Союз 90/Зеленые", которая активно выступает против газопровода "Северный поток 2", смеет "говорить и кукарекать" об отказе от российского газа, поскольку находится в оппозиции, однако в случае включения в состав правительства это может привести к коллапсу, заявил РИА Новости член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии"). Регулятор ФРГ разъяснил порядок принятия решения по "Северному потоку-2"

Немецкое правительство может пересмотреть некоторые пункты соглашения по "Северному потоку 2", если на выборах победит партия "Зеленые", заявил в интервью газете "Известия" представитель федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли Германии Урс Ункауф. Он указал, что "трудности с поставками природного газа" могут начаться в случае прихода нового правительства в ФРГ, которое будет сформировано по итогам выборов в бундестаг 26 сентября, при участии партии "Союз 90/Зеленые".

"Конечно, ничего из этого (эксплуатации "Северного потока 2" – ред.) не получится, если "Зеленые" укрепят свои позиции. Мы все понимаем, что это карманная партия заокеанских наших друзей, и им глубоко наплевать на свой собственный народ и свою собственную страну. Эта партия хочет даже название "Германия" убрать из своей предвыборной программы, которую раздражает, что Германия существует, имеет какой-то вес в мире", – считает немецкий парламентарий

"Но одно дело говорить и кукарекать об этом, когда ты в оппозиции, а другое – когда ты находишься в ситуации, когда ты несешь ответственность. Отопить детские сады, отопить школы, дать тепло и электроэнергию предприятиям – это задачи власти, поиск решения которых должен отрезвить даже "Зеленых", в том числе в отношении "Северного потока 2", потому что мы без него, на самом деле, не обойдемся", – отметил он.

По словам Гердта, уже сейчас ситуация в сфере энергетики разворачивается в Германии не лучшим образом – хранилища заполнены только на 70%, восстановление промышленности после коронавирусного кризиса и холодная зима "могут привести к огромному дефициту энергоресурсов". Саакашвили назвал пользу для Украины от "Северного потока-2"

"Ценообразование и сейчас уже просто убивает нашу промышленность. И цены могут расти дальше, потому что правительство ФРГ почему-то решило, что нам не нужны стабильные долгосрочные цены на газ, и отдало это на откуп спекулянтам при наличии уже имеющегося дефицита", – сказал Гердт.

По его словам, "было совершенно предсказуемо, что новые, искусственно раздутые цены трагически отразятся не только на промышленности, это уже заметно в химической отрасли, но и на жизни граждан".

"У людей из кармана вытаскивают деньги, рост стоимости услуг ЖКХ неизбежен. Сейчас пока это можно еще завуалировать, но вскоре каждый почувствует это на своем кошельке. Надеюсь, что тогда народ поймет и погонит всех этих популистов поганой метлой не только из правительства, но и из Германии", – отметил парламентарий.