КИЕВ, 23 сен — ПРАЙМ. Операторы ГТС Украины, Германии, Чехии и Словакии объявили о планах создания Центральноевропейского водородного коридора, сообщается на сайте "Оператора газотранспортной системы Украины". Чубайс: цены на ветряную и солнечную энергию в России упали

"Совместная инициатива "Центральноевропейский водородный коридор" направлена ​​на создание… магистрали в Центральной Европе для транспортировки водорода из перспективных районов поставки… на Украине, которая имеет хорошие условия для производства зеленого водорода, через Словакию и Чехию в районы повышенного спроса в ЕС. Водородный коридор также позволит транспортировать водород от производственных предприятий к потребителям… в Чешской Республике и Словакии", — говорится в сообщении.

Среди компаний-участников — Eustream (оператор ГТС Словакии), "Оператор ГТС Украины", NET4GAS (оператор ГТС Чехии) и OGE (ведущая компания-оператор ГТС Германии).

"Водород, вероятно, будет играть значительную роль до 2050 года, когда европейская экономика, как ожидается, достигнет углеродной нейтральности. Именно поэтому мы должны начать исследования этих возможностей уже сегодня. Водород — это перспективная технология, которая находится на ранней стадии внедрения в масштабах всей экономики. Партнерство с соседними операторами ГТС создаст синергетический эффект для развития (производства — ред.) зеленого водорода", — приводит компания слова заместителя гендиректора "Оператора ГТС Украины" Павла Станчака. Чубайс назвал безумием полный отказ от угля

Организаторы проекта считают, что водородный коридор может быть создан частично за счет перепрофилирования существующей газовой инфраструктуры в сочетании с инвестициями в новые специализированные водородные трубопроводы и компрессорные станции. Это позволит обеспечить транспортировку водорода на большие расстояния по доступной цене. Участники проекта уже приступили к изучению возможности технической реализации создания водородного коридора для транспортировки чистого водорода в объеме до 120 ГВт.ч в день.

"Транснациональная сеть водородных трубопроводов играет важную роль для будущего европейского рынка водорода. Создание Центральноевропейского водородного коридора — важный шаг на этом пути, который предлагает возможности доставки больших объемов водорода в промышленные центры спроса уже к 2030 году", — цитируется гендиректор OGE Йорг Бергман.