Министр назвал регионы, где есть проблемы с подготовкой к зиме
Шульгинов: проблема с подготовкой к зиме есть на Дальнем Востоке и Северном Кавказе
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Проблемы с подготовкой объектов энергетики к осенне-зимнему периоду наблюдаются на Дальнем Востоке и Северном Кавказе, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"Проблемы есть на Дальнем Востоке, в Северо-Кавказском федеральном округе. Нам они известны, но нужно найти те решения, чтобы выполнить оперативные мероприятия, связанные с прохождением сложного периода в работе энергетики осеннее-зимнего периода", — ответил Шульгинов на вопрос, как проходит подготовка к зиме в регионах России.
Он отметил, что оценка готовности регионов к будет дана к 5 ноября, после проведения совещаний во всех федеральных округах.
https://1prime.ru/energy/20210923/834779799.html
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