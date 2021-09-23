МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Проблемы с подготовкой объектов энергетики к осенне-зимнему периоду наблюдаются на Дальнем Востоке и Северном Кавказе, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Проблемы есть на Дальнем Востоке, в Северо-Кавказском федеральном округе. Нам они известны, но нужно найти те решения, чтобы выполнить оперативные мероприятия, связанные с прохождением сложного периода в работе энергетики осеннее-зимнего периода", — ответил Шульгинов на вопрос, как проходит подготовка к зиме в регионах России.

Он отметил, что оценка готовности регионов к будет дана к 5 ноября, после проведения совещаний во всех федеральных округах.