МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Нормативно-правовая база в сфере газомоторного топлива в России отстала, и ее нужно привести в соответствие с реалиями, сообщил журналистам председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков. Устинов: югу России нужна новая сельхозтехника на газомоторном топливе

В пятницу в Белой Калитве Ростовской области компания открыла свою 20-ю в регионе автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию. После этого Зубков провел совещание по развитию газозаправочной инфраструктуры в Южном федеральном округе.

"Очень много нестыковок в части нормативно-правовой базы, она совершенно отстала. Есть вопросы и у предприятий, которые производят технику, и у строительных подразделений, которые строят заправки. Правительство должно провести работу, и нормативно-правовая база должна в ближайшее время быть приведена в то состояние, которое нужно для этой отрасли", — сказал Зубков.

Он отметил, что в целом развитие газозаправочной инфраструктуры очень перспективная, экономичная и экологичная тема. "В России избыток газа. Около 100 миллиардов кубов газа можем направить на эти цели. Это колоссальный ресурс", — добавил он.