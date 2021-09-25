МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе поднимаются не столько по вине России, сколько по причине рыночной динамики и недостаточной выработки энергии из возобновляемых источников, а скорейшая сертификация "Северного потока 2" могла бы понизить эти цены, рассказала РИА Новости доцент департамента международных отношений НИУ ВШЭ Татьяна Романова. В Польше рассказали, как превратят "Северный поток-2" в руины

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зеленых" Анналена Бербок заявила о намерении помешать поставкам газа по "Северному потоку 2" в случае участия в новом правительстве Германии накануне выборов, которые пройдут в воскресенье. Бербок не раз высказывалась против реализации проекта и неоднократно пыталась провести в бундестаге ФРГ проект об остановке строительства газопровода. Она также выступала с заявлением о том, что Россия "хочет повысить политическое давление, чтобы скорее получить оставшиеся разрешения для "Северного потока 2" и пустить трубопровод в эксплуатацию".

"Цены на газ поднимаются не столько по вине России, сколько по причине рыночной динамики и недостаточной выработки энергии из возобновляемых источников. Россия с формальной точки зрения выполняет все обязательства минимальные, которые она должна выполнять. Да, конечно, Россия теоретически могла бы поставлять больше природного газа, но этого не делает. Если и винить Россию, то в том, что она не делает больше, чем должна, чем могла бы делать в рамках своих договоров. Все обязательные положения своих договоров Россия выполняет", — пояснила эксперт.

Она добавила, что запуск "Северного потока 2" мог бы снизить цены на газ, но этому мешает длительный процесс сертификации.

"Сертификацию должны провести коммерческие игроки, они несут ответственность за то, что газопровод построен нормально и будет функционировать. А сертификация — это такая деятельность, которая находится под американскими санкциями, не каждая компания пойдет на это. Мы не ожидаем, что сертификация закончится в ближайший месяц, хотя цены на газ действительно велики и открытие "Северного потока 2" могло бы их немного сбросить. Но за день этот вопрос не решить, требуется серьезная проверка. Потом эти данные попадут к немецкому регулятору, он выдаст разрешение на работу газопровода. Электоральный цикл может ускорить процесс, но несущественно. О разнице в несколько недель можно говорить: процесс может затянутся на несколько месяцев, может сократиться, но вряд ли четыре месяца превратятся в неделю, это технически невозможно", — добавила Романова.

По ее словам, исход завтрашних выборов в бундестаг не повлияет критически на эту ситуацию и на отношения Германии с Россией.

"Даже если партия "Зеленых", которая наиболее критически к проекту настроена, войдет в коалицию, то как младший партнер, а не как лидер коалиции. Позиция Бербок — это позиция одного лица, а есть позиция системная, есть немецкие интересы. Партнерство с Россией не столь однозначно, как было 10 лет назад, по этому поводу есть дебаты, но вариативность не будет большой. Вряд ли можно ожидать, что после выборов все сотрудничество закончится. Да, может, не будут так же способствовать, может, будут в меньшей степени углубляться отношения", — подчеркнула эксперт. Что кандидаты в канцлеры ФРГ говорят о России и "Северном потоке-2"

Она добавила, что в краткосрочной перспективе, до 2030 года, создается возможность для дополнительного сотрудничества Германии с Россией или другим поставщиком природного газа, но после 2030 года возможности для России снизятся. Однако "Северный поток 2" можно было бы приспособить и для транспортировки водорода.

"По нему нельзя полностью транспортировать водород, но часть водорода подмешивать можно. Но по этому поводу тоже много вопросов. В идеале в ЕС хотели бы полностью отказаться от природного газа, а получать водород из возобновляемых источников энергии, но все понимают, что в ближайшее время это невозможно, нужно транзитное топливо — природный газ. Но чем больше мы используем его, тем больше откладываем переход на зеленые источники энергии, поэтому многие экологические партии и говорят, что не надо полагаться на него, а развивать сразу возобновляемые источники", — пояснила Романова.

Газопровод "Северный поток 2", проходящий от побережья России через Балтийское море до Германии, состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Ранее "Газпром" на своем официальном канале в мессенджере Telegram сообщил, что строительство газопровода полностью завершено. При этом глава компании Алексей Миллер отмечал, что первый газ по газопроводу может пойти в Европу уже в этом отопительном сезоне, а до конца года поставки по газопроводу могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа.