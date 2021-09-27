Стоимость фьючерсов на газ в Европе подскакивала более чем на 10%
Стоимость фьючерсов на газ в Европе подскакивала более чем на 10%, до $940 за тысячу кубов
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе подскакивала в понедельник более чем на 10%, до уровня 940 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги понедельника на уровне около 853 долларов за тысячу кубометров, в целом в течение дня демонстрировала устойчивый рост и максимально достигала 940 долларов за тысячу кубометров (выше расчетной цены пятницы на 10,6%). По состоянию на 18.05 мск цена немного скорректировалась — до 925,8 доллара за тысячу кубов, рост составлял 9%.
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В пятницу торги закрылись на уровне 865 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 849,8 доллара.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на торгах 15 сентября стоимость фьючерса уже подскакивала до исторического рекорда выше 960 долларов за тысячу кубометров.
https://1prime.ru/energy/20210927/834813766.html
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