МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе подскакивала в понедельник более чем на 10%, до уровня 940 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Названа страна Европы, которая получает прибыль от роста цен на газ в ЕС

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги понедельника на уровне около 853 долларов за тысячу кубометров, в целом в течение дня демонстрировала устойчивый рост и максимально достигала 940 долларов за тысячу кубометров (выше расчетной цены пятницы на 10,6%). По состоянию на 18.05 мск цена немного скорректировалась — до 925,8 доллара за тысячу кубов, рост составлял 9%.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В пятницу торги закрылись на уровне 865 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 849,8 доллара.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на торгах 15 сентября стоимость фьючерса уже подскакивала до исторического рекорда выше 960 долларов за тысячу кубометров.