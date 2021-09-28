КИЕВ, 28 сен — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Венгрию не "раскручивать эмоции" из-за подписания Будапештом газового контракта с "Газпромом". Песков назвал Россию "абсолютным гарантом энергобезопасности Европы"

Ранее украинский МИД заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев обратится в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины. Позднее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон говорил, что Киев ожидает значительного сокращения или полного прекращения транзита газа в Венгрию через Украину. Венгрия и Украина вызвали послов в столицах двух стран в соответствующий МИД.

"Мы же не отрицаем права Венгрии заключать соглашения с "Газпромом", но мы четко видим, что экономически Венгрия могла бы заключить не менее экономически выгодный контракт, который бы включал в себя транзит через Украину… Я призываю венгерских партнеров сейчас не раскручивать эмоции. Они очень часто говорят разные вещи об Украине, которые нам не нравятся, но мы не реагируем на них эмоционально. Надо действовать прагматично, искать выход из этого кризиса, который будет отвечать интересам и Украины, и Венгрии, и также отвечает интересам Европы", — цитирует Кулебу агентство УНИАН.

Венгрия исключила Украину из схемы транзита газа по требованию РФ, также считает Кулеба.

"Мы понимаем, что исключение Украины из схемы транзита было требованием Российской Федерации, Венгрия это требование приняла. Это не отвечает нашим интересам. Мы свои интересы защищаем", — цитирует Кулебу агентство УНИАН.

Он также сообщил, что Украина обратится в ЕК, чтобы понимать, каким образом это соглашение влияет на энергетическую безопасность Европейского Союза в целом.

Венгрия и "Газпром" в понедельник подписали новый контракт. Речь идёт о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и 1 миллиард — через Австрию.