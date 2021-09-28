МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Плановая остановка экспортного газопровода "Северный поток" на техобслуживание в 2022 году пройдет с 12 по 22 июля, сообщается на сайте оператора проекта Nord Stream AG. На Украине дали совет Венгрии на фоне контракта с "Газпромом"

Во время ремонта поставки по "Северному потоку" вестись не будут. При этом ранее из данных графика ремонтов компании OPAL Gastransport GmbH — оператора газопровода Opal, принимающего газ из "Северного потока", следовало, что плановые профилактические работы в 2022 году займут 8 дней.

"Северный поток" — магистральный газопровод, пролегающий от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая проектная мощность двух ниток газопровода составляет 55 миллиардов кубометров в год. "Северный поток" поставляет газ на приемный терминал в Любмине (Германия), откуда он поступает в Бельгию, Данию, Францию, Нидерланды, Великобританию и другие страны.