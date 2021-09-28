МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Фьючерсные цены на газ в Европе после скачка более чем на 10%, выше 1040 долларов за тысячу кубометров, к концу торгов замедлили рост до 1,5% к расчётной цене понедельника, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Эксперт спрогнозировал цены на газ в Европе при теплой осени

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги вторника на уровне около 992 долларов за тысячу кубометров и уже через несколько минут превысила отметку в 1000 долларов. Фьючерсные цены в первой половине дня демонстрировали устойчивый рост, достигли в 11.29 мск максимума — почти 1050 долларов за тысячу кубометров, — а к окончанию торговой сессии замедлили рост, на закрытии торгов составили 940 долларов, что на 1,6% выше расчётной цены понедельника.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В понедельник торги закрылись на уровне 943 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена была ниже почти на 20 долларов.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла почти 515 долларов за тысячу кубометров, к концу августа показатель приблизился к отметке 600 долларов, а по итогам торгов понедельника расчетная цена превысила рекордные 925 долларов.

Ранее директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко отмечал, что динамика фьючерсных цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок "Газпрома", которые могут вырасти после запуска газопровода "Северный поток 2". Цены, объяснял эксперт, подогреваются опасениями физической нехватки газа в случае холодной зимы и рисками того, что поставки не смогут быть увеличены.