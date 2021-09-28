Фьючерсы на газ в Европе после скачка до рекордных $1040 замедлили рост до 1,5%
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Фьючерсные цены на газ в Европе после скачка более чем на 10%, выше 1040 долларов за тысячу кубометров, к концу торгов замедлили рост до 1,5% к расчётной цене понедельника, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги вторника на уровне около 992 долларов за тысячу кубометров и уже через несколько минут превысила отметку в 1000 долларов. Фьючерсные цены в первой половине дня демонстрировали устойчивый рост, достигли в 11.29 мск максимума — почти 1050 долларов за тысячу кубометров, — а к окончанию торговой сессии замедлили рост, на закрытии торгов составили 940 долларов, что на 1,6% выше расчётной цены понедельника.
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В понедельник торги закрылись на уровне 943 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена была ниже почти на 20 долларов.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла почти 515 долларов за тысячу кубометров, к концу августа показатель приблизился к отметке 600 долларов, а по итогам торгов понедельника расчетная цена превысила рекордные 925 долларов.
Ранее директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко отмечал, что динамика фьючерсных цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок "Газпрома", которые могут вырасти после запуска газопровода "Северный поток 2". Цены, объяснял эксперт, подогреваются опасениями физической нехватки газа в случае холодной зимы и рисками того, что поставки не смогут быть увеличены.
https://1prime.ru/energy/20210928/834820416.html