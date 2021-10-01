МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Тарифы на электричество будут расти ежегодно на 5%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на законопроект федерального бюджета на 2022–2024 годы, внесенный правительством 30 сентября в Государственную думу на рассмотрение.

Как пишет издание, согласно документу, рост тарифов составит 5% ежегодно, также увеличатся тарифы на передачу электроэнергии.

При этом регулируемые тарифы сетевых организаций на передачу электроэнергии для всех категорий потребителей, кроме населения, в 2022 году вырастут в среднем на 3,8%.

Правительственный документ при этом оговаривает, что индексация тарифов в плановом периоде не превысит 3%.

Министерство экономического развития весной уже оценивало размер индексации тарифов на электроэнергию для населения России на таком же уровне, напоминает газета.

"В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по Российской Федерации сохранится на уровне 5,0% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения",— цитирует издание.