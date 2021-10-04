МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Цены на бензин и дизтопливо на автозаправках в Москве за неделю с 27 сентября по 4 октября вновь стали расти — на 2-3 копейки, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Европа готовится поддержать население из-за роста цен на энергию

Так, по данным МТА, цена на бензин марок Аи-92, Аи-95 и Аи-100 выросла в среднем на 3 копейки и составила 46,05, 51,01 и 58,46 рубля за литр соответственно. Стоимость дизельного топлива в Москве выросла на 2 копейки, до 50,13 рубля за литр.

Цены на бензин и дизельное топливо за отчетный период росли на сетях АЗС "Газпром нефти" и "Татнефти", а бензин дорожал еще на заправках ЕКА и Shell.

Цены на бензин на московских АЗС начали расти в середине декабря, дизельное топливо дорожало с середины января. Это произошло вслед за ростом цен на бирже. Летом темпы роста цен на горючее ускорились, из-за чего регуляторы ввели ряд сдерживающих мер, а также обсуждались более радикальные меры — запрет экспорта и соглашения с нефтяниками, но пока они не были приняты.

Цены на топливо в Москве перешли к снижению лишь в начале осени. Бензин в столице дешевел три недели подряд, а на предыдущей прекратил рост. Стоимость дизеля снижалась в первую неделю сентября, после чего на три недели остановилась на достигнутом уровне.