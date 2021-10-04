БРЮССЕЛЬ, 4 окт — ПРАЙМ. Вопрос повышения независимости Евросоюза от импорта газа будет поднят на совете министров финансов еврозоны (Еврогруппе) в понедельник, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентиллони. Экономист прогнозирует снижение цен на электричество в Европе весной

"Мы обсудим рост оптовых цен на электричество, какие меры мы можем предпринять. Нам нужно координироваться", — сказал Джентиллони перед встречей.

"Это один из вопросов, который наверняка будет поднят во время дискуссии, как мы можем повысить нашу независимость, работать с ценой закупок", — ответил Джентиллони на вопрос о чрезмерной зависимости Европы от российского газа.

По его словам, Еврокомиссия также обсуждает эти вопросы. заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентиллони.

Кроме того, он отметил, что Евросоюзу необходимо отреагировать на рост цен на энергию, однако его меры не должны помешать проводимой им климатической политике.

"Меры нужны, они должны быть направлены на наиболее уязвимые семьи. Но нам надо избежать того, чтобы эти меры противоречили той стратегии, которую мы должны реализовывать — стратегии климатической трансформации. Надо найти баланс… Я думаю, нам не стоит перебарщивать с реакцией. У нас есть стратегия (по климату — ред.), она потребует многих лет трансформации… нельзя подрывать климатическую трансформацию и усилия по декарбонизации", — сказал Джентиллони журналистам перед заседанием Совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы).

Цены на газ в Европе бьют рекорды, толкая к новым высотам и оптовую стоимость электричества. Еврокомиссия разрабатывает пакет мер, с помощью которых можно было бы помочь уязвимым слоям населения в тех странах союза, где наблюдается и рост цены электричества для домохозяйств.