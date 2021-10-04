МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Nord Stream 2 AG начал заполнение газом первой нитки газопровода "Северный поток-2" с целью достижения нужного давления для дальнейшего тестирования, сообщили в компании. При этом пусконаладочные работы на второй нитке газопровода подолжаются. В Дании оценили готовность "Северного потока-2" к эксплуатации

"С четвертого октября началась процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток 2". Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования", — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что для контроля целостности газопровода ранее были проведены пусконаладочные работы, включая внутритрубную инспекцию с использованием специальных диагностических устройств, а также внешние визуальная и инструментальная проверки.

"Газопровод был построен и прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию", — добавляется в сообщении.

"Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются", — также говорится в сообщении компании.

Газопровод "Северный поток 2", проходящий от побережья России через Балтийское море до Германии, состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Ранее "Газпром" на своем официальном канале в мессенджере Telegram сообщил, что строительство газопровода полностью завершено. При этом глава компании Алексей Миллер отмечал, что первый газ по газопроводу может пойти в Европу уже в этом отопительном сезоне, а до конца года поставки по газопроводу могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа.