Оператор Nord Stream 2 AG начал заполнение газом первой нитки газопровода "Северный поток-2"
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Nord Stream 2 AG начал заполнение газом первой нитки газопровода "Северный поток-2" с целью достижения нужного давления для дальнейшего тестирования, сообщили в компании. При этом пусконаладочные работы на второй нитке газопровода подолжаются.
"С четвертого октября началась процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток 2". Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования", — говорится в сообщении.
В компании также отметили, что для контроля целостности газопровода ранее были проведены пусконаладочные работы, включая внутритрубную инспекцию с использованием специальных диагностических устройств, а также внешние визуальная и инструментальная проверки.
"Газопровод был построен и прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию", — добавляется в сообщении.
"Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются", — также говорится в сообщении компании.
Газопровод "Северный поток 2", проходящий от побережья России через Балтийское море до Германии, состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Ранее "Газпром" на своем официальном канале в мессенджере Telegram сообщил, что строительство газопровода полностью завершено. При этом глава компании Алексей Миллер отмечал, что первый газ по газопроводу может пойти в Европу уже в этом отопительном сезоне, а до конца года поставки по газопроводу могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа.
https://1prime.ru/energy/20211004/834873974.html