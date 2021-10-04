МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе к концу торгов составили 1156,3 доллара за тысячу кубометров, что на 3% выше расчётной цены пятницы, свидетельствуют данные на ICE Futures. Крупнейшие нефтетрейдеры мира дали прогноз по ценам на газ в Европе

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне чуть выше 1130 долларов за тысячу кубометров, в течение дня корректировалась до почти 1110 долларов и несколько раз практически достигала уровня в 1200 долларов за тысячу кубометров, а концу торгов цена составила 1156,3 доллара, что выше расчетной цены пятницы на 3%.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В пятницу торги закрылись на уровне почти 1100 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1123 доллара.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.

Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.