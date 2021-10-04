Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 3%, закрыли торги на уровне $1156,3
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе к концу торгов составили 1156,3 доллара за тысячу кубометров, что на 3% выше расчётной цены пятницы, свидетельствуют данные на ICE Futures.
Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне чуть выше 1130 долларов за тысячу кубометров, в течение дня корректировалась до почти 1110 долларов и несколько раз практически достигала уровня в 1200 долларов за тысячу кубометров, а концу торгов цена составила 1156,3 доллара, что выше расчетной цены пятницы на 3%.
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В пятницу торги закрылись на уровне почти 1100 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1123 доллара.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.
Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
https://1prime.ru/energy/20211004/834874775.html