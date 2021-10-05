МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Запуск "Северного потока 2" в четвертом квартале текущего года может привести к снижению цен на природный газ до исторических уровней, говорится в прогнозе Saxo Bank на четвертый квартал 2021 года. Nord Stream 2 AG подала аппеляцию на решение суда по "Северному потоку-2"

В понедельник Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", сообщил о начале заполнения газом первой нитки газопровода, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования.

"Если Россия сможет запустить трубопровод "Северный поток 2" в четвертом квартале, это может привести к снижению цен на природный газ до исторических уровней", — отметили эксперты в отчете.

Глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен в свою очередь подчеркнул, что европейские потребители и энергоемкие отрасли столкнутся с высоким уровнем связанными с энергоносителями затрат, если не придет мягкая зима или не произойдет увеличение потоков газа, например, от Россия через трубопровод "Северный поток 2".

"Если не случится более мягкая, чем обычно, зима или не произойдет увеличение потоков газа (из России по трубопроводу "Северный поток 2"), либо СПГ, то европейских потребителей и энергоемкие отрасли промышленности может ожидать мрачная и дорогая пора", — сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что резкий рост цен на газ и электроэнергию связан с неудовлетворением спроса со стороны производителей. "Добавьте к этому худший квартал для ветроэнергетики за многие годы, и давление на традиционные виды топлива, такие как газ и даже уголь, возрастет. В результате в северном полушарии мы приближаемся к зиме с уровнями запасов (как в США, так и особенно в Европе) значительно ниже средних значений, наблюдавшихся в последние годы", — добавил Хансен.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского хаба TTF выросла более чем вдвое. На данный момент стоимость фьючерсов на газ превышает 1300 долларов за 1 тысячу кубометров — это исторический максимум.