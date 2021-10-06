ПЕКИН, 6 окт — ПРАЙМ. Увеличение поставок электроэнергии из России в Китай через ЛЭП "Амурская-Хэйхэ" помогает смягчить напряженную ситуацию с электроснабжением в КНР, говорится в сообщении на сайте Государственной электросетевой корпорации Китая. "Эн+ Груп" ожидает рекордную выработку электроэнергии по итогам года

Ранее компания "Интер РАО" сообщила, что с 1 октября по просьбе китайской стороны увеличила поставки электроэнергии в КНР на 90% от плана или в два раза к уровню октября 2020 года. Поставки осуществляются по всем трём высоковольтным линиям электропередачи, включая ЛЭП "Амурская-Хэйхэ" напряжением 500 кВ, построенную с участием "Интер РАО" в 2012 году.

"С 1 октября время работы преобразовательной подстанции 500 кВ при полной нагрузке (750 МВт) увеличилось с 5 до 16 часов в сутки, что в значительной степени смягчает напряженную ситуацию с электроснабжением", — говорится в сообщении.

В заявлении корпорации также указано, что ЛЭП "Амурская-Хэйхэ" является трансграничной линией электропередачи с самым высоким классом напряжения в Китае. Отмечается, что помимо прочего компания усилила проверки и контроль за работой преобразовательных подстанций, чтобы обеспечить стабильную работу электротехнического оборудования. Эксперт допустил бегство компаний из Китая на фоне энергокризиса

Власти нескольких провинций Китая, в основном на северо-востоке страны, пытаются справиться с перебоями в электроснабжении и отоплении, которые возникли в том числе из-за нехватки и дороговизны угля, а также роста цен на природный газ. Перебои в электроснабжении происходят на фоне усилий властей по снижению выбросов углекислого газа, сокращения использования угля и стремления развивать "зеленую экономику".

"Интер РАО" — единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.