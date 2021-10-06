МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Политика европейских партнеров на газовом рынке оказалась ошибочной, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию энергетики в среду. Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, считает он. Путин сообщил о восстановлении мировой экономики

"Эта практика (европейских партнеров – ред.) еще раз подтвердила, что, собственно говоря, они допустили ошибки. Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава, и вся ее деятельность была направлена на сворачивание долгосрочных контрактов. Была направлена на переход к биржевой торговле газом, и оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, оказалось, что эта политика является ошибочной. Ошибочной, так как не учитывает специфику газового рынка из-за большого числа неопределенностей", — заявил Путин на совещании.

Среди таких неопределенностей он перечислил быстрое развитие экономики после кризиса, которое подстегнуло спрос на энергию, а также холодную зиму, которая во многих европейских государствах привела к снижению запасов природного газа в подземных хранилищах, сокращение выработки ветряной энергии.

"Как известно, глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий. Инвестиционные планы носят долгосрочный характер. Поэтому резкие и необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам. Таким, которые мы сейчас наблюдаем на европейском энергетическом рынке, где в этом году одновременно сложилось несколько неблагоприятных факторов", — отметил он.

Цены на газ в Европе в среду в очередной раз достигали рекордных значений и превышали 1900 долларов за тысячу кубов.