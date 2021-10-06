МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Можно с уверенностью сказать, что в 2021 году Россия превысит свои контрактные обязательства по прокачке газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины, заявил президент России Владимир Путин. Путин назвал ошибочной политику Европы на энергорынке

Он отметил, что в России видят различные спекуляции на тему газотранспорта через Украину, но РФ выполняет свои обязательства, поставляяя через нее 40 миллиардов кубометров газа в год.

"И за девять месяцев текущего года Газпром увеличил эти поставки, эту "прокачку" через транспортную систему Украины, более чем на 8%. И можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины", — сказал Путин на совещании по вопросам энергетики. Он добавил, что увеличивать больше, больший объем для Газпрома — это экономически невыгодно, потому что это дороже, а прокачка по новым системам значительно дешевле, примерно на 3 миллиарда долларов в год к соответствующим объемам поставок.