МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин считает, что можно обсудить переход на биржевую торговлю газом, если это поможет сбить ажиотажный спрос в Европе.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак

Новак рассказал, что может охладить ситуацию на газовом рынке

"Биржевая торговля… Надо еще раз это обсудить, давайте сделаем это. Если это собьет ажиотажный спрос, то можно это сделать. Только не в ущерб себе, конечно", — сказал Путин.

Он отметил, что биржевую торговлю газом затрудняет то, что газ просто так не продается, его невозможно хранить, как, например, нефть. Это сложный и дорогостоящий процесс, подчеркнул он.

"В целом биржевая торговля газом… она не очень эффективна, потому что несет в себе много рисков, потому что это же не часы, трусы и галстуки, и не машины, и это даже не нефть, которую можно произвести и хранить где угодно, в том числе и в танкерах в ожидании определенной ситуации на рынке. А газ так не торгуется, его нельзя так хранить", — сказал он на совещании по энергетике.

Также президент Путин считает, что объемы предложения газа на бирже можно увеличить, но не на споте в Европе, а в Санкт-Петербурге.

"Вы предложили увеличить предложение на рынке, на бирже чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе. Это можно сделать. Но, конечно, и нужно это делать не на споте в Европе, а на бирже в Санкт-Петербурге" — сказал Путин вице-премьеру РФ Александру Новаку на совещании по развитию энергетики.