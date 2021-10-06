МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин считает, что можно обсудить переход на биржевую торговлю газом, если это поможет сбить ажиотажный спрос в Европе. Новак рассказал, что может охладить ситуацию на газовом рынке

"Биржевая торговля… Надо еще раз это обсудить, давайте сделаем это. Если это собьет ажиотажный спрос, то можно это сделать. Только не в ущерб себе, конечно", — сказал Путин.

Он отметил, что биржевую торговлю газом затрудняет то, что газ просто так не продается, его невозможно хранить, как, например, нефть. Это сложный и дорогостоящий процесс, подчеркнул он.

"В целом биржевая торговля газом… она не очень эффективна, потому что несет в себе много рисков, потому что это же не часы, трусы и галстуки, и не машины, и это даже не нефть, которую можно произвести и хранить где угодно, в том числе и в танкерах в ожидании определенной ситуации на рынке. А газ так не торгуется, его нельзя так хранить", — сказал он на совещании по энергетике.

Также президент Путин считает, что объемы предложения газа на бирже можно увеличить, но не на споте в Европе, а в Санкт-Петербурге.

"Вы предложили увеличить предложение на рынке, на бирже чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе. Это можно сделать. Но, конечно, и нужно это делать не на споте в Европе, а на бирже в Санкт-Петербурге" — сказал Путин вице-премьеру РФ Александру Новаку на совещании по развитию энергетики.