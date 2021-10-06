МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Завершение сертификации газопровода "Северный поток 2" и рост объемов торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) охладят текущую ситуацию на газовом рынке, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак. Путин оценил идею перехода на биржевую торговлю газом

"На мой взгляд, два фактора, которые могли бы текущую ситуацию несколько охладить. В первую очередь, это, конечно, завершение, безусловно, сертификации и получение скорейшего разрешения на прокачку газа по достроенному "Северному потоку 2" — это дало бы позитивный сигнал. И второе — если было бы возможным и целесообразным — поставить дополнительные объемы… газа (для биржевой торговли — ред) на электронной торговой бирже в Санкт-Петербурге (СПбМТСБ — ред.)", — сообщил он.

Текущие биржевые цены на газ объективно не отражает реальную ситуацию на рынке, здесь не обошлось без спекулянтов, добавил он.

"Факторы, которые сложились, они, конечно, не повлияли бы на такой рост цен без спекулятивных подходов", — сказал Новак на совещании по энергетике у президента России Владимира Путина.

Он отметил, что началом роста цен на газ стало, по сути, жаркое лето в Латинской Америке, когда СПГ из США переориентировался на этот рынок. В итоге, это в том числе повлияло на образование дефицита сжиженного газа на рынке Европы и Азии. Так, в Европе нехватка запасов в ПХГ составляет сейчас примерно 25 миллиардов кубометров, по сравнению с прошлой зимой.

"Все это, конечно, серьезные факторы, но я бы сказал, что спекулятивные факторы тоже очень сильно сегодня разгоняют цены. И здесь, скорее всего, не обойтись без расследования биржевых игроков, потому что текущая цена – она объективно не отражает текущую ситуацию", — заключил Новак.