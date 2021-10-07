МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Администрация США отслеживает ситуацию на мировых топливных рынках, но пока не готова анонсировать конкретные шаги для их стабилизации, сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы продолжаем отслеживать ситуацию с глобальными поставками энергоносителей и будем работать с нашими… партнерами, чтобы определить, когда потребуется вмешательство и потребуется ли вообще", — сказала она журналистам.

СМИ ранее со ссылкой на министерство энергетики США писали о возможности товарных интервенций или ограничения экспорта нефти из США для стабилизации внутренних цен.

"Мы продолжим искать возможности облегчения бремени затрат на энергоносители для американских семей, но никаких объявлений у нас пока нет", — сказала Жан-Пьер.