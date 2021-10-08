МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии Бенту Албукерке намерен участвовать в Российской энергетической неделе, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Бразилии.

"Подтверждаем, что Албукерке намерен участвовать. О других представителях Бразилии информации нет", — сообщил пресс-атташе посольства РФ Иван Коновалов.

Российский правительственный форум рассматривает перспективы национального ТЭК и реализацию международных проектов в области энергетики. В этом году он пройдет в московском Манеже, с 13 по 15 октября.