Министр энергетики Бразилии приедет на Российскую энергетическую неделю
Министр энергетики Бразилии приедет в РФ на энергетическую неделю, она пройдет с 13 по 15 октября
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии Бенту Албукерке намерен участвовать в Российской энергетической неделе, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Бразилии.
"Подтверждаем, что Албукерке намерен участвовать. О других представителях Бразилии информации нет", — сообщил пресс-атташе посольства РФ Иван Коновалов.
Российский правительственный форум рассматривает перспективы национального ТЭК и реализацию международных проектов в области энергетики. В этом году он пройдет в московском Манеже, с 13 по 15 октября.
https://1prime.ru/energy/20211008/834918097.html
Больше новостей ПРАЙМ с финансовых рынков читайте в Telegram