КИЕВ, 11 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что отсоединение страны от энергосистемы России и интеграция в систему ЕС приведет к потере "стратегического влияния РФ" на украинскую и европейскую энергетические сферы. Профицит внешней торговли России в январе-августе вырос в 1,7 раза

Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем РФ и Белоруссии и присоединиться к системе поставки электроэнергии (ENTSO-E) из ЕС.

"Интеграция объединенной системы Украины в объединенную европейскую энергосистему ENTSO-E играет ключевую роль в энергетической безопасности Украины и всего европейского континента. Отсоединение от энергосистемы РФ приведет к потери стратегического влияния России на энергетическую сферу не только на Украине, а и в ЕС", — заявил Шмыгаль в ходе форума на тему "Интеграция Украины в ENTSO-E" в понедельник.

Он также сказал, что Украина после присоединения к энергосистеме ЕС фактически станет членом Евросоюза на энергетическом уровне.

"Присоединение к энергетической системе ENTSO-E и станет тем безвизовым режимом, который открывает для нас новые возможности и приближает нас к Европе. Украина фактически станет членом ЕС на энергетическом уровне", — сказал премьер.

По его словам, интеграция Украины в энергетическую систему ЕС обеспечит ей независимость, стойкость и повысит уровень поставок электроэнергии. Кроме того, он сказал, что Всемирный банк оценивает, что экономические преимущества от синхронизации энергосистемы Украины с ENTSO-E составляют примерно 1,5 миллиардов долларов ежегодно.