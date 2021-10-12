КИЕВ, 12 окт — ПРАЙМ. Киев договорился с ЕС о создании рабочей группы высокого уровня для ускорения реформ рынка электроэнергии и газа на Украине, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам совместного саммита. Глава Еврокомиссии: Украина должна остаться страной транзита газа

"Мы договорились о создании рабочей группы высокого уровня в рамках нашего двустороннего энергетического партнерства для ускорения реформ рынка электроэнергии и газа в Украине", — говорится в заявлении, текст которого опубликован на сайте офиса.

Также стороны в очередной раз подтвердили, что транзит газа через территорию Украины должен продолжаться после 2024 года.

"Мы подтвердили роль Украины как стратегической страны для транзита газа и подтвердили свою поддержку продолжению транзита газа по территории Украины после 2024 года. Мы подчеркнули важность продолжения модернизации украинской национальной газотранспортной системы и дальнейшего сотрудничества по усилению европейской энергетической безопасности", — отмечается в совместном заявлении.

Также в заявлении уделяется внимание доступу к Азовскому морю и частям Черного.

"Мы продолжаем призывать Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход в Азовское море и из него", — говорится в заявлении.