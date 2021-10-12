БРЮССЕЛЬ, 12 окт — ПРАЙМ. Еврокомиссия и Украина готовят совместную стратегию по реагированию на различные ситуации в газовой сфере, сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в рамках саммита Евросоюз — Украина. Глава Еврокомиссии: Украина должна остаться страной транзита газа

"Что касается цен на газ и энергетической безопасности. По краткосрочной перспективе: контракты должны исполняться. Однако, конечно, мы должны смотреть на следующую зиму и дальнейшие зимы. Вместе с украинскими экспертами Еврокомиссия моделирует различные сценарии с тем, чтобы мы создали общую стратегию, как мы будем работать с различными сценариями, которые могут возникнуть", — сказала она.

В этих вопросах важны три момента, отметила фон дер Ляйен. Первый — это глобальная картина поставок газа, включая различные газопроводы и транзитные сборы, которые весьма важны для Украины. Второй момент, по мнению главы ЕК, — это безопасность снабжения газом Украины, которая включает в себя возможность реверсных поставок "голубого топлива" в страну из ЕС в случае необходимости, например, через Словакию. И третий — стратегические резервы газа, отметила фон дер Ляйен.