2021-10-13T12:07:05+03:00
2021-10-13T12:07:05+03:00
2021-10-13T12:07:05+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20211013/834951611.html
В Польше не исключили штраф для "Газпрома" из-за энергокризиса
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ЕС может оштрафовать российский "Газпром" из-за роста цен на газ. Такую возможность допустил польский эксперт Войцех Якубик в эфире Radio Maryja. Об этом сообщает РИА Новости... ПРАЙМ, 13.10.2021
энергетика, новости, мировой энергетический кризис, польша, штраф
https://1prime.ru/images/83230/57/832305707.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83230/57/832305707.jpg
https://1prime.ru/images/83230/57/832305703.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83230/57/832305703.jpg
https://1prime.ru/images/83230/56/832305699.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83230/56/832305699.jpg
https://1prime.ru/energy/20211012/834948299.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. ЕС может оштрафовать российский "Газпром" из-за роста цен на газ. Такую возможность допустил польский эксперт Войцех Якубик в эфире Radio Maryja. Об этом сообщает РИА Новости.
Помимо этого, Еврокомиссия (ЕК), по его словам, может предложить ряд решений для защиты ЕС от злоупотреблений.
"Цены энергии устанавливаются в большой степени искусственным способом. Это закручивание вентиля, так можно сказать, Россией, "Газпромом"", — отметил он.
Эксперт напомнил, что ранее ЕК уже оштрафовала Google и Facebook, при этом к "Газпрому" относилась снисходительно.