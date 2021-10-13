МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. ЕС может оштрафовать российский "Газпром" из-за роста цен на газ. Такую возможность допустил польский эксперт Войцех Якубик в эфире Radio Maryja. Об этом сообщает РИА Новости. Готовимся к худшему. Кто поделит лишние деньги от нефти и газа

Помимо этого, Еврокомиссия (ЕК), по его словам, может предложить ряд решений для защиты ЕС от злоупотреблений.

"Цены энергии устанавливаются в большой степени искусственным способом. Это закручивание вентиля, так можно сказать, Россией, "Газпромом"", — отметил он.

Эксперт напомнил, что ранее ЕК уже оштрафовала Google и Facebook, при этом к "Газпрому" относилась снисходительно.