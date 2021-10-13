МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Минэнерго США прогнозирует, что в следующие месяцы цена на газ останется волатильной из-за зимних температур и низких запасов в хранилищах США и Европы, говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации министерства (EIA). Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2021 год

"С учетом низких запасов природного газа в хранилищах как США, так и Европы и неопределенности вокруг сезонного спроса мы ожидаем, что цены на природный газ останутся волатильными в следующие месяцы, так как зимние температуры являются ключевым драйвером спроса и цен", — говорится в докладе.

Европейский рынок на фоне высокого спроса на газ столкнулся с нехваткой предложения на рынке. Цены на "голубое топливо" в Европе резко выросли в последние месяцы — 6 октября стоимость ноябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, достигла рекорда в 1937 долларов за тысячу кубометров. Сейчас фьючерсы торгуются около 1000 долларов, но это все равно вдвое дороже, чем было еще в начале августа.