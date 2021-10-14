БРЮССЕЛЬ, 14 окт — ПРАЙМ. Потребление газа в Евросоюзе во втором квартале текущего года выросло на 19% год к году, а собственная добыча снизилась на 8%, говорится в отчете Еврокомиссии. В Сербии уверены в заключении нового газового контракта с Россией

"Потребление газа в ЕС во втором квартале 2021 года увеличилось на 19%, или на 13,5 миллиарда кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 84,5 миллиарда кубометров. Высокий процент роста зафиксирован в основном из-за низкого потребления газа во втором квартале 2020 года, когда действовали ограничения, связанные с COVID-19", — говорится в нем.

Также рост спроса на "голубое топливо" был обусловлен холодной погодой в апреле и мае и увеличением использования газа в производстве электроэнергии из-за более быстрого, чем ожидалось, восстановления экономики в ЕС, поясняет ЕК.

Импорт газа в Евросоюз в итоге вырос на 7% год к году — до 78,5 миллиарда кубометров, а собственная добыча снизилась на 8%, до 12,7 миллиарда, также говорится в отчёте.